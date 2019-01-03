Şanlıurfa'da Tahliye Kanalına Düşen İnek Kurtarıldı

Şanlıurfa
'nın Harran
ilçesinde tahliye kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Yayvandoruk Mahallesi'nde Ahmet Çitçi'ye ait inek, tahliye kanalına düştükten sonra bir süre sürüklenip çamura saplandı.
Çiftçi, ineği bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından ineği saplandığı yerden halatların yardımıyla kurtardı.
Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
İneğin sahibi Çiftçi, yardımlarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.