Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da takla atan hafif ticari araç direğe çarpıp dik durdu
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Şanlıurfa'da takla atan hafif ticari araç direğe çarpıp dik durdu

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde takla atan hafif ticari araç, yol kenarındaki tahta direğe çarparak dik durdu.

Şanlıurfa'da takla atan hafif ticari araç direğe çarpıp dik durdu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde takla atan hafif ticari araç, yol kenarındaki tahta direğe çarparak dik durdu.

Alınan bilgiye göre, Aydın Kulaksız idaresindeki 63 VV 293 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Karacadağ kara yolunun 30. kilometresi Üçkuyu Mahallesi yakınlarında yoldan çıktı. Takla atan araç yol kenarındaki tahta telefon direğine çarparak dik durdu.

Kazada yaralanan olmadı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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