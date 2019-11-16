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Şanlıurfa'da takla atan hafif ticari araç direğe çarpıp dik durdu
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde takla atan hafif ticari araç, yol kenarındaki tahta direğe çarparak dik durdu.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:06 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde takla atan hafif ticari araç, yol kenarındaki tahta direğe çarparak dik durdu.
Alınan bilgiye göre, Aydın Kulaksız idaresindeki 63 VV 293 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Karacadağ kara yolunun 30. kilometresi Üçkuyu Mahallesi yakınlarında yoldan çıktı. Takla atan araç yol kenarındaki tahta telefon direğine çarparak dik durdu.
Kazada yaralanan olmadı.
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