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ŞANLIURFA'DA TAKSİCİ GERGİNLİĞİ - Son Dakika

ŞANLIURFA'DA TAKSİCİ GERGİNLİĞİ

30.12.2021 16:53

ŞANLIURFA'da faaliyet gösteren taksiciler, yaşadıkları sınkıntılarının giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi yönetimini protesto etti.

ŞANLIURFA'da faaliyet gösteren taksiciler, yaşadıkları sınkıntılarının giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi yönetimini protesto etti. Korna çalarak seslerini duyurmaya çalışan taksiciler, toplu olarak belediyeye girmek istemeleri üzerine kısa süreli gerginliğin yaşanmasına neden oldular.

Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl'de toplanan 480 taksici, yaşadıkları sorunların çözümü için konvoy halinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önünde geldi. Burada krona çalıp seslerini duyurmaya çalışan taksiciler, yolu kapatması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kentte taksi kulübe duraklarının olmayışı ve dövizdeki haraketlenmeden dolayı taksimetre ücretlerinin yüksekliğinden yakınan taksiciler, kapattığı yolu açmaları için polis bir süre taksicilerler görüşme yaptı. Burada toplanan taksiciler, polise daha önce yaşadıkları sıkıntıları büyükşehir belediyesine iletmelerine rağmen çözüm bulmadıkları için eylem yapma kararını aldığını belirtti. Polisin uzun iknasına rağmen belediye yetkilileriyle görüşmeyi ısrar eden taksiciler, toplu olarak belediye binasına girmeye çalışmaları kısa süreli gerginliğin yaşanmasına neden oldu. Yaşanan gerginlik üzerine zabıta ve polis ekipleri tarafından belediye binası girişi kapatıldı. Belediye binası önünde ayrılmak istemeyen taksiciler, polisin uyarısı üzerine 5 kişi temsilci olarak belediye binasına girdi. Burada taksiciler yaşadıkları sorunları ve talepleri genel sekreterine ilettikten sonra çözüm sözü almaları üzerine kapattıkları yolu açarak, duraklarına ayrıldı.

ŞANLIURFA'DA TAKSİCİ GERGİNLİĞİ
ŞANLIURFA'DA TAKSİCİ GERGİNLİĞİ
ŞANLIURFA'DA TAKSİCİ GERGİNLİĞİ

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Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Protesto, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA TAKSİCİ GERGİNLİĞİ - Son Dakika
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