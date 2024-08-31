Şanlıurfa'da bir düğünde kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Görüntülerde düğün boyunca yaşanan birbirinden talihsiz anlar yer aldı. "Düğün değil korku filmi" notuyla paylaşılan görüntülerde önce nikah memuru düştü, ardından düğün salonunun çatısı uçtu ve elektrikler kesilip nikah masası kırıldı yetmedi bir de kameraman düştü. O anlar saniye saniye böyle kaydedildi.
Bir görümce tarafından paylaşılan düğün görüntülerinde gelin ve damadın başına gelmeyen kalmadı. Paylaşımın sonunda yaşanan tüm aksiliklere rağmen düğünün çok eğlenceli geçtiğini dile getiren görümce sosyal medyada gündem yarattı.
Son Dakika › Sosyal Medya › Şanlıurfa'da düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu - Son Dakika
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