Şanlıurfa'da düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu

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Şanlıurfa'da bir düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu. Görüntülerde düğün boyunca nikah memurunun düşmesi, çatının uçması, elektriklerin kesilmesi ve nikah masasının kırılması gibi olaylar yer aldı. Paylaşılan görüntülerde gelin ve damadın başına gelen tüm aksiliklere rağmen düğünün eğlenceli geçtiği belirtildi.

31.08.2024 08:57
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Şanlıurfa'da bir düğünde kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Görüntülerde düğün boyunca yaşanan birbirinden talihsiz anlar yer aldı. "Düğün değil korku filmi" notuyla paylaşılan görüntülerde önce nikah memuru düştü, ardından düğün salonunun çatısı uçtu ve elektrikler kesilip nikah masası kırıldı yetmedi bir de kameraman düştü. O anlar saniye saniye böyle kaydedildi.

VİRAL OLDU

Bir görümce tarafından paylaşılan düğün görüntülerinde gelin ve damadın başına gelmeyen kalmadı. Paylaşımın sonunda yaşanan tüm aksiliklere rağmen düğünün çok eğlenceli geçtiğini dile getiren görümce sosyal medyada gündem yarattı.

Şanlıurfa\'da düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu

Sosyal Medya, Şanlıurfa, Sosyal Medya, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya Şanlıurfa'da düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Barış Oğuz: damada kaç defa sinyal gitmiş anlamamış 44 0 Yanıtla
  • Osman Koca: beni böyle uyaran olmadı.. 20 0 Yanıtla
  • tolga altun: evlenmeden önce bütün zorluklari aşmışlar artık mutlu olurlar 18 1 Yanıtla
  • Tan UĞURSU: Ben olsam bu evlilikten vazgeçerdim. Yukarıda bile birileri olmasın diye elinden geleni yapmış. 12 3 Yanıtla
  • mahmut bilgin: evlendiler mı ?? 10 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir: Son durak film serisinde yaşananlar gibi. 8 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu - Son Dakika
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