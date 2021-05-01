Şanlıurfa'da tam kapanmada sessizlik hakim - Son Dakika

Şanlıurfa'da tam kapanmada sessizlik hakim
01.05.2021 14:47
ŞANLIURFA'da koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan tam kapanma kapsamında kent merkezi ve ilçelerinde sessizlik hakim oldu.
ŞANLIURFA'da koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan tam kapanma kapsamında kent merkezi ve ilçelerinde sessizlik hakim oldu. 17 günlük yasakların başlamasıyla şehrin ana arterleri ile tarihi Balıklıgöl yerleşkesi boş kalırken, denetimler devam etti.
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma uygulamasının ikinci gününde Şanlıurfa'da cadde ve meydanlarda sakinlik hakim oldu. Tam kapanmada muaf olanların dışında vatandaşların yasakları uydukları gözlenirken, tarihi Balıklıgöl yerleşkesi en sessiz günlerini yaşadı. Yasaklar nedeniyle polislerin denetimler devam ediyor.
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