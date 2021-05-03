ŞANLIURFA'DA TAM KAPANMANIN 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE ARAÇ KUYRUĞU - Son Dakika

ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 17 günlük tam kapanmanın 4'üncü gününde sıklaşan denetimlerde araç kuyrukları oluştu.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma uygulamasında denetimler aralıksız devam ediyor. Yapılan denetimler nedeniyle bazı caddelerde 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Şehrin önemli noktalarında vatandaşların izin belgelerini kontrol eden ekipler, toplu taşıma araçlarında da maske ve mesafe kurallarına uymaları için halkı uyardı. Denetimlerde gerekli izin belgesini gösteremeyen kişilere cezai işlem uygulandı.