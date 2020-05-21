Şanlıurfa'da tanker kazaları: 2 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı tanker kazasında sürücüler yaralandı.
Celal Akdoğan idaresindeki 27 ANG 36 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu'nun 84. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Suphi Erdem yönetimindeki 72 AJ 245 plaka tanker ise Şanlıurfa- Mardin kara yolunun 101. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazalarda yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Akdoğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.