Şanlıurfa'da tanker kazaları: 2 yaralı - Son Dakika

Suphi Erdem yönetimindeki 72 AJ 245 plaka tanker ise Şanlıurfa- Mardin kara yolunun 101. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.

Şanlıurfa 'da meydana gelen iki ayrı tanker kazasında sürücüler yaralandı.

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