Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

9 saat önce

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Şube ekiplerince tarih eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı, System.String[]

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Şube ekiplerince tarih eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Şube ekiplerince tarih eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 adet Yahudi el yazması kitap, 1 adet Poleoritik dönemine ait fosil taşı, 2 adet Roma dönemine ait gümüş yüzük, 3 adet Bizans dönemine ait bronz yüzük ve 13 adet Bizans dönemine ait yüzük kaşı ele geçirildi. Olayla bağlantısı bulunan 3 şahısta gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:37 Kaynak: İHA
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