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Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı: 2 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı: 2 gözaltı

13.02.2022 00:57
Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bin 202 adet sikke ile İbranice yazılı yazıt ele geçirildi.

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bin 202 adet sikke ile İbranice yazılı yazıt ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, istihbarı çalışma neticesinde, Haliliye ilçesindeki bir ikamette 2 şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak amaçlı müşteri aradıkları yönünde ihbarı değerlendirdi. Alıcı gibi şahıslarla iletişime geçen ekipler, adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, bin 202 adet sikke, 1 adet İbranice yazılı tarihi kitap, 108 adet eski dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan objeler, 1 adet parşömen yazıt, 1 adet ortaçağ dönemine ait tarihi eser niteliği taşıyan üzerinde hayvan figürü olan vazo, bir adet eski dönemlere ait değeri olduğu değerlendirilen seramik kase ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa, Jandarma, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı: 2 gözaltı - Son Dakika
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