Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

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Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:18 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek ilçesinde bazı kişilerin tarihi eser kaçaklığı yaptığını tespit etti.
Ekiplerce belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda Roma ve Ortaçağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 92 gümüş sikke, 7 gümüş yüzük, 4 ok ucu ve bir hamam tası ise 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
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