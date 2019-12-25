Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığına 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığına 3 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığına 3 gözaltı

6 saat önce

ŞANLIURFA'da, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Suriye'den getirildiği belirlenen Bizans dönemine ait Hazreti İsa portresi ile tavus kuşu ve yapım dönemi tespit edilemeyen bir ağaç resmi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığına 3 gözaltı, System.String[]

ŞANLIURFA'da, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Suriye'den getirildiği belirlenen Bizans dönemine ait Hazreti İsa portresi ile tavus kuşu ve yapım dönemi tespit edilemeyen bir ağaç resmi ele geçirildi. Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına aldı.

Suriye'den kaçak olarak getirilen tarihi eserlerin Şanlıurfa'dan batı illerine götürüleceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Yardımcı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramalarda Eve düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait Hazreti İsa portresi ile tavus kuşu ve yapım dönemi tespit edilemeyen bir ağaç resmi ele geçirildi. Eserlere el koyan jandarma, Suriye uyruklu 3 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.


Şanlıurfa, Jandarma, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:45 Kaynak: DHA
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