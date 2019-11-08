Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da tarihi eser ve gümrük kaçakçılarına operasyon
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da tarihi eser ve gümrük kaçakçılarına operasyon

Şanlıurfa'da tarihi eser ve gümrük kaçakçılarına operasyon

6 saat önce

Şanlıurfa'da tarihi eser ve gümrük kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da tarihi eser ve gümrük kaçakçılarına operasyon, System.String[]

Şanlıurfa'da tarihi eser ve gümrük kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 farklı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 2 tabanca, 7 mermi, 298 bronz sikke, 19 gümüş sikke, 2 altın sikke, tarihi eser niteliği taşıyan 7 obje, 6 yüzük, 1 çekiç başı ile 109 cep telefonu, 4 tablet ve 18 taşınabilir mobil şarj cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Şanlıurfa, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul ve Adana'da PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik terör operasyonu yapıldı: Çok sayıda gözaltı var
Bahis çetesi çökertildi! 3 milyon lira elbise dolabından çıktı Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 17 füze atıldı! Saldırı sonrası operasyon başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 00:26:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da tarihi eser ve gümrük kaçakçılarına operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]