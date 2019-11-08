Şanlıurfa'da tarihi eser ve gümrük kaçakçılarına operasyon

Operasyonlarda 2 tabanca, 7 mermi, 298 bronz sikke, 19 gümüş sikke, 2 altın sikke, tarihi eser niteliği taşıyan 7 obje, 6 yüzük, 1 çekiç başı ile 109 cep telefonu, 4 tablet ve 18 taşınabilir mobil şarj cihazı ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 farklı operasyon düzenledi.

Şanlıurfa 'da tarihi eser ve gümrük kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

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