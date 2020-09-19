Şanlıurfa'da tarihi fıstık ağaçları verimiyle yüz güldürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da tarihi fıstık ağaçları verimiyle yüz güldürüyor

Türkiye'nin Antep fıstığı ihtiyacının önemli kısmının karşılandığı Şanlıurfa'da, asırlara meydan okuyan fıstık ağaçları, dikilmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen verdikleri meyvelerle yeni nesillerin yüzünü güldürüyor.

Türkiye'nin Antep fıstığı ihtiyacının önemli kısmının karşılandığı Şanlıurfa'da, asırlara meydan okuyan fıstık ağaçları, dikilmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen verdikleri meyvelerle yeni nesillerin yüzünü güldürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine, tarihi kentin "Bereketli Hilal" diye nitelendirilen bölgede yer aldığını, suyu, güneşi ve bereketli topraklarıyla Türkiye'nin önemli bir tarım şehri ve Antep fıstığı üretiminde de söz sahibi olduğunu belirtti.

Kentte asırlara meydan okuyan çok sayıda fıstık ağacının bulunduğunu vurgulayan Beyazgül, Şanlıurfa'yı "Fıstığın ana vatanı" olarak gördüklerini dile getirdi.

Türkiye'nin fıstık üretiminin yarısından fazlasını Şanlıurfa'nın tek başına karşıladığını aktaran Beyazgül, şunları kaydetti:

"Toplam 968 bin dekar alanda ürün veren 12 milyon 843 bin fıstık ağacıyla Şanlıurfa, Türkiye'nin fıstık üretiminin yarısından fazlasını tek başına karşılamaktadır. Kentimizde 600 yıllık ağaçlarımız bulunuyor. Şanlıurfa'da yeni nesil çiftçilerimizin iyi tarım uygulamalarıyla fıstık ağaçlarımızın sayısı da hızla artmaktadır. Şanlıurfa çalışıyor ve üretiyor. Dünyanın en verimli topraklarını işleyerek her geçen gün değişen ve büyüyen bir şehir olarak kentimiz Türkiye'nin tarıma dayalı sanayi şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor."

"Devasa ağaçlar var"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da kentin anıt ağaçlar bakımından zengin olduğunu, birçok noktasında asırlık fıstık ağaçlarının görüldüğünü belirterek, "Bulunduğumuz bahçede geçmişi 600 yıla dayanan, hatırası olan devasa ağaçlarımız var. Son 300 yılda aslı menengiç olan bu ağaçlarımıza fıstık aşılanmıştır. Alt dallarından da bu ağaçların büyüklüğü kendini belli ediyor. Şanlıurfa, ülkemizin fıstık ihtiyacının karşılanmasında etkin rol oynuyor. Bizim asıl yapmamız gereken bu fıstığın esas hasadı sonrası işletmesini de kentimizde gerçekleştirmektir." dedi.

"Ürün kapasitesi 150-200 kilo"

Tarihi fıstık ağaçlarının bulunduğu Karaköprü ilçesi kırsalındaki Esemkulu Mahallesi'ndeki bahçe sahiplerinden İbrahim Çoban da 80 büyük fıstık ağacının olduğunu, fıstık ağaçların büyüdükçe veriminin arttığını belirterek, "Bu ağaçlarımızın her birinin tek başına ürün kapasitesi 150-200 kilo olur. Kuraklık ve bakımsızlıktan dolayı ortası yarılmış verimi düşmüş ağaçlarımız da var. Köyümüzde Osmanlı döneminden kalma ağaçlarımız da var. Fıstıklar buradan Türkiye'ye yayılmıştır." diye konuştu.

Aynı mahallede oturan İsa Çoban da dedelerinin diktiği fıstık ağaçlarının kendisine miras kaldığını söyledi.

Fıstık ağaçlarının kuşaktan kuşağa meyve vermeyi sürdürdüğünü anlatan Çoban, asırlık ağaçların tescil edilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü yetkilileri de anıt ağaç olarak hazine arazilerinde tespit yaptıklarını, bu kapsamda da en eski ağaç olarak Halfeti ilçesinin Fıstıközü köyündeki 462 yıllık fıstık ağacının bilindiğini bildirdi.

Şanlıurfa'da tarihi fıstık ağaçları verimiyle yüz güldürüyor

Şanlıurfa, Gaziantep, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da tarihi fıstık ağaçları verimiyle yüz güldürüyor - Son Dakika

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