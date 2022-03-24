Şanlıurfa'da tarihi geçmiş 8 bin 340 adet ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da tarihi geçmiş 8 bin 340 adet ürün ele geçirildi

24.03.2022 11:20

Şanlıurfa'da tarihi geçmiş 8 bin 340 adet ürün ele geçirildi Tarihi geçmiş ürünlere el konuldu Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 9 iş yerinde yapılan denetimlerde 8 bin 340 adet tarihi geçmiş ürüne el konuldu.

Şanlıurfa'da tarihi geçmiş 8 bin 340 adet ürün ele geçirildi

Tarihi geçmiş ürünlere el konuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 9 iş yerinde yapılan denetimlerde 8 bin 340 adet tarihi geçmiş ürüne el konuldu.

Karaköprü ilçesinde denetimlerini aralıksız sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde birçok market ve bakkalda denetim yaptı. Denetimlerde 9 market ve bakkalda tarihi geçmiş ürün satıldığı tespit edildi. Tarihi geçmiş 8 bin 340 adet ürüne el koyan ekipler işletme sahiplerine ise cezai işlem uyguladı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri ele geçiren Seyrantepe Mahallesindeki zabıta amirliğini ziyaret edip yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı tebrik etti. El konulan ürünlerle ilgili bilgi alan Baydilli, denetimlerin Ramazan ayı öncesi ve Ramazan ayında da sıklıkla sürdürülmesi talimatı verdi. Ziyarette bir açıklama da yapan Baydilli, vatandaşlın sağlığı için özverili bir şekilde sürekli sahada olan zabıta personelini tebrik ederken, özellikle son kullanma tarihi geçmiş ürünler konusunda taviz vermediklerini söyledi. Baydilli, "Zabıta personelimiz gerek rutin denetimleri gerekse şikayetler üzerine bazı işletmelerde tarihi geçmiş birçok ürüne el koydu. Vatandaşlarımızın sağlığını etkileyebilecek bu ürünler imha edilecek. Değerli vatandaşlarımızdan da istirhamım alışveriş yaparken ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmeleridir. Ürünlerinde son kullanma tarihi geçmiş işletmeler tespit ettiklerinde beyaz masayı arayarak şikayet etmeleri halinde zabıta ekiplerimiz ilgili işletmelere gidip gerekli denetimleri yapacak ve ürünleri toplayıp imha edecektir. Biz her zaman vatandaşlarımızın sağlığını düşünmek zorundayız, bu konuda hiçbir şekilde taviz vermeden denetimlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Son kullanma tarihi geçtiği için toplanan ürünler Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından çöp toplama istasyonuna götürülerek imha edildi.

Şanlıurfa'da tarihi geçmiş 8 bin 340 adet ürün ele geçirildi
Şanlıurfa'da tarihi geçmiş 8 bin 340 adet ürün ele geçirildi
Şanlıurfa'da tarihi geçmiş 8 bin 340 adet ürün ele geçirildi
Şanlıurfa'da tarihi geçmiş 8 bin 340 adet ürün ele geçirildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da tarihi geçmiş 8 bin 340 adet ürün ele geçirildi - Son Dakika


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