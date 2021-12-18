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Haliliye'de tarihi geçmiş 845 ürüne el konuldu - Son Dakika

Haliliye'de tarihi geçmiş 845 ürüne el konuldu

18.12.2021 11:45
Haliliye'de tarihi geçmiş 845 ürüne el konuldu

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik yürüttüğü denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 845 ürün ele geçirdi.

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik yürüttüğü denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 845 ürün ele geçirdi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından 845 adet tarihi geçmiş ürün imha edildi. Zabıta müdürlüğü, ilçe genelinde halk sağlığını koruma amacıyla denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Motorize Amirliği ekipleri tarafından okul kantinleri ve marketlerde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere rastlandı. Yapılan kapsamlı denetimde 25 farklı kalemde 845 ürün tespit edildi. İmha edilmek üzere el konulan ürünlerin ele geçirildiği işyeriyle ilgili ise yasal işlem başlatıldı.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, denetimlerinin devam edeceği ve vatandaşların gördükleri olumsuzlukları belediyenin beyaz masaya bildirmeleri istendi. - ŞANLIURFA

Haliliye'de tarihi geçmiş 845 ürüne el konuldu
Haliliye'de tarihi geçmiş 845 ürüne el konuldu
Haliliye'de tarihi geçmiş 845 ürüne el konuldu
Haliliye'de tarihi geçmiş 845 ürüne el konuldu

Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa, Zabıta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Haliliye'de tarihi geçmiş 845 ürüne el konuldu - Son Dakika


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