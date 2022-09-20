ŞANLIURFA'DA, TARİHİ HANDA KİTAP MEZATI

ŞANLIURFA'da ilk kez tarihi Gümrük Hanında düzenlenen 'Kitap Mezatı'na, kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Şanlıurfa'da tarihi Gümrük Hanında ilk kez kitap mezatı düzenlendi. Açık artırma heyecanının yaşandığı kitap mezatında, kitapseverler istedikleri kitapları almak için kıyasıya rekabet etti. Renkli görüntülerin yaşandığı mezatta kitapseverlerin özellikle basımı bitmiş olan kitaplara ulaşabilmesi ve ellerinde bulunan okunmuş kitapları satmak için düzenlenen mezatta, 30 liradan başlayan fiyatlarla okudukları kitapları satma veya başka kitaplarla değiştirme imkanı buldu. 150 kitabın açık artırma usulüyle satışa sunulduğu tarihi handa kitapseverler, birbiriyle rekabet etti. Mezata katılan kitapsever Kadir Yeşil, son günlerde fiyatları yüksek olan kitaplara ulaşma noktasında zorluk yaşayan insanların bu mezat sayesinde oldukça uygun fiyatlara kitap alma fırsatı bulduklarını söyledi.