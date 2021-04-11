Şanlıurfa'da tarihi kalede ışıklı lazer gösterisi - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla tarihi Urfa Kalesi'nde ışıklı lazer gösterisi yapıldı.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Urfa Kalesi'nde renkli ışıklı lazer gösterisi düzenlendi. Tarihi Urfa Kalesi ve Balıklıgöl'de gerçekleştirilen gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Havai fişeklerin de atıldığı gösterileri Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, vatandaşlarla izledi. Gösteriler sırasında yöresel türküler eşiğinde Kurtuluş Savaşı kahramanlarının fotoğrafları tarihi kalenin yüzeyine yansıtıldı.