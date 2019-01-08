Şanlıurfa'da Tarihi Kalenin Surları Aşırı Yağışlara Dayanamadı

- Şanlıurfa'da tarihi kalenin surları aşırı yağışlara dayanamadı Siverek Kalesi çevresinde bulunan evler tehlike altındaŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan kalenin surları aşırı yağışlara dayanamayarak yıkıldı.

- Şanlıurfa'da tarihi kalenin surları aşırı yağışlara dayanamadı

Siverek Kalesi çevresinde bulunan evler tehlike altında



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan kalenin surları aşırı yağışlara dayanamayarak yıkıldı. Kalenin çevresinde bulunan evlerde yaşayan vatandaşlar, korku içinde yaşıyor.

Tarihi Asurlular'a dayanan, Siverek ilçesinin önemli simgelerinden biri olan Siverek Kalesi, yıllardır restore edilmeyi beklerken, son günlerde yağan yağmurlarla birlikte surlarının bir bölümü yıkılarak, çevresinde bulunan evlere zarar verdi. Kalenin çevresinde bulunan evlerde yaşayan vatandaşlar, yağışlı zamanlarda kaleden zaman zaman dökülmeler olduğunu, bu son sur'un yıkılmasıyla evlerinde korkuyla yaşadıklarını belirtiyor.

Vatandaşlar yetkililerin kaleye sahip çıkmadığını ve bu yüzden kalenin gün geçtikçe yıkılıp yok olduğunu iddia ediyor.

Kale Mahallesi Muhtarı Ramazan Akgün tüm çabalarına rağmen yetkililerin bir enlem almadıklarını iddia ederek," Kale çevresinde bulunan evlerde insanlar yaşıyor, özelikle de Suriye'den gelen insanlar yaşıyor. Ne bırakıyorlar insanlar evlerini yapsın, nede bu evleri kamulaştırıyorlar. Kalenin hali belli, zaten gün geçtikçe yıkılıyor, böyle şiddetli yağmur yağmaya devam etse çok tehlikeli şeyler olacak" dedi.

Siverek Belediyesi yetkilileri duyarsız

Mevcut Belediye Başkanına defalarca başvurduklarını ama bir sonuç alamadıklarını söyleyen Muhtar Akgün, "Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz'a defalarca söyledik, dilekçeler verdik, bize söyledikleri, kalenin Kültür Bakanlığının elinde olduğudur. Kale Kültür Bakanlığının elinde olabilir ama buradaki yetkililer müdahale etmelidir. Bütün mülki amirler ve muhtarlar gerekirse Ankara'ya gitmeliyiz. Ne olursa olsun buna bir çözüm bulmak zorundayız, yoksa gözlerimizin önünde bu kale yıkılacak ve bu evlerde yaşayan vatandaşlar hepsi altında kalacak" diye konuştu.

Çevre sakinlerinden Adil Ağırağaç, Her an kalenin yıkılacağından korktuklarını bu tarihi kaleye yetkililerin bir an sahip çıkmalarını istedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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