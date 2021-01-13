Şanlıurfa'da tarihi kaya mezarlarının etrafındaki betonarme çarşı yıkıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da tarihi kaya mezarlarının etrafındaki betonarme çarşı yıkıldı

13.01.2021 14:23
Şanlıurfa'da tarihi kaya mezarlarının etrafındaki betonarme çarşı yıkıldı, System.String[]

Şanlıurfa'da yaklaşık 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü yakınındaki betonarme çarşı yıkıldı.

Şanlıurfa'da yaklaşık 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü yakınındaki betonarme çarşı yıkıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarında bulunan nekropolün tarihi siluetini ortaya çıkarma kararı alındı.

Bu kapsamda bölgedeki 70 mağaranın kısa süre önce ışıklandırılmasıyla, yaklaşık 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü farklı bir çehreye büründü.

Bu arada, bölgedeki Hamarat Eller Çarşısı da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün katıldığı törenle yıkıldı.

Yıkılan çarşıdaki faaliyetlerin farklı bir bölgede yürütülmesi planlandı.

"Tarihi özelliklerine uygun hale getiriyoruz"

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, mevcut betonarme yapının tarihi nekropol alanının önünü kapatarak kötü görüntüye neden olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik bölgelerini yeni yüzüyle yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunmayı planladıklarını ifade eden Beyazgül, şöyle konuştu:

"Bu bölge tarihi bir havza, bu tarihi havzayı aslına dönüştürmek için çalışıyoruz. Karşı tarafta 35 bina vardı ve o binaları kamulaştırdık. Tarihi siluete uygun olarak yeniden restorasyon yapıyoruz. Hemen önümüzde Roma dönemine ait bir hamam kalıntısı, diğer tarafta mozaikler, müzemiz ve nekropol alanımız var. Buradaki Hamarat Eller Çarşısı'nı müzenin karşısına taşıdık ve bir süre sonra faaliyete girerek müze ile bütünleşmiş olacak.

Nekropol alanının önündeki yolun da konseptini değiştirip yürüyüş yolu haline getireceğiz. Akabinde birtakım motifler oluşturacağız ve pandemi sonrası nekropolün önünde inşallah müzik etkinlikleri yapacağız. Şanlıurfa'ya ışıl ışıl taktığımız gerdanlığın önünde de Şanlıurfalı müzisyenlerimiz ve müzik severlerimiz olacak. Bu havza etkinlik, kültür, müzik ve tarihi özelliklerin tam olarak çıkarıldığı bir havza ve gastronomi merkezi olacak. Şanlıurfa birçok özellikleri ile yıldız ve şanlı şehirdir. İnanıyorum ki pandemiden sonra en fazla yıldızı parlayacak şehirdir."

Törene, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ilgililer katıldı.

Zeynel Abidin Beyazgül, Balıklıgöl Yerleşkesi, Şanlıurfa, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da tarihi kaya mezarlarının etrafındaki betonarme çarşı yıkıldı - Son Dakika


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