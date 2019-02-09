Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Tarihi Konakta Sıra Gecesi

Şanlıurfa'da Tarihi Konakta Sıra Gecesi

36 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Osmanlı döneminden kalan Cudi Paşa Konağı'nda sıra gecesi düzenlendi.

Şanlıurfa'da Tarihi Konakta Sıra Gecesi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Osmanlı döneminden kalan Cudi Paşa Konağı'nda sıra gecesi düzenlendi.

Osmanlı döneminde yolcu hanı olarak kullanılan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Cudi Paşa Konağı'nda sıra gecesi geleneğinin gelecek kuşaklara aktırılması amacıyla Siverek Belediyesi tarafından halk günü etkinlikleri kapsamında sıra gecesi organize edildi.

Geceye katılanlar bir yandan halk müziği korosunun seslendirdiği türkülerle eğlenirken diğer yandan Şanlıurfa'nın simgesi çiğköfte yemenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinliğe katılan bazı vatandaşlar davul eşliğinde halay çekerek gönüllerince eğlendi.

İlçede görev yapan oğlunu ziyarete gelen Adıgüzel Ekici, sıra gecelerini daha önce sadece televizyondan izlediğini belirterek, " Malatya'dan burada kamu görevlisi olan oğlumu ziyarete geldik. Bunları sadece televizyondan görürdük, canlı yapmak ve izlemek çok güzelmiş. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Gerek ortam gerek halk hepsi çok iyi. Çiğköfte muhteşem olmuştu. Biz Malatyalılar olarak yapsak da buranın tadı başka." diye konuştu.

Ankara'dan yakınlarını ziyarete gelen Hanife Çubuk ise ilk defa sıra gecesine katıldığını ve çok beğendiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:40 Kaynak: AA

Siverek, Şanlıurfa, Kültür Sanat
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