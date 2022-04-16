Şanlıurfa'da tarihi nitelikte 12 sikke ile 7 madeni para ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 12 sikke ile 7 madeni para ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar kapsamında E.G'nin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi.

İrtibata geçtikleri E.G. ile alıcı kılığında buluşan ekipler, yakaladıkları şüphelinin üzerinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 12 sikke ile 7 madeni para ele geçirdi.

Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.