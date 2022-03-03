Şanlıurfa'da tarihi nitelikte 57 sikke ve yüzük ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da tarihi nitelikte 57 sikke ve yüzük ele geçirildi

03.03.2022 16:03
Şanlıurfa'da tarihi nitelikte 57 sikke ve yüzük ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 57 sikke ve yüzük ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 57 sikke ve yüzük ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 57 parça sikke ile yüzük, tabanca ve 100 fişek buldu.

Gözaltına alınan R.D, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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Son dakika haberi: JASAT'tan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Son dakika haberi: JASAT'tan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Viranşehir, Şanlıurfa, Hisarcık, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da tarihi nitelikte 57 sikke ve yüzük ele geçirildi - Son Dakika


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