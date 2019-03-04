Şanlıurfa'da Tarihi Yapılar Büyükşehirle Hayat Buluyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi evleri inceledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi evleri inceledi.



Şanlıurfa ve ilçelerinde tarihi yapılara yönelik restorasyon çalışmalarına devam eden büyükşehir belediyesi, şehir merkezindeki Kurtuluş Mahallesinde yer alan Rahibeler evi, Çetingil ve Erişmiş evlerindeki restorasyon çalışmalarını tamamladı. Tarihi evleri gezerek incelemelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, amaçlarının Şanlıurfa tarihini en iyi şekilde hayata kazandırmak olduğunu söyledi. Dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden olan Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi yapılara gerekli önemi verdiklerini de sözlerine ekleyen Çiftçi, "Şanlıurfa'mız tarihi bir şehir. Gerek sivil mimari örnekleri gerekse kamuya ait olan tarihi yapıların restorasyonu Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımız ile KUDEM Şube Müdürlüğümüz tarafından her yıl programlandığı gibi güzel bir şekilde devam ediyor. Rahibeler evi, Çetingil ve Erişmiş evleri de birer mimari örnekler. Bu yapılarımız kültür ve sanat faaliyetlerinde fonksiyonlandırılacak. Büyükşehir olarak tarihe olan yaklaşımı sadece tarihi evlerde değil, köprülerimiz, camilerimiz ve hanlarımız gibi yapılarda da gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki haftalarda Çarmelik Kervansarayı'nın açılışını gerçekleştireceğiz. Burayı da Tarım Müzesi ve Eğitim ve Araştırma Merkezi olarak hizmete sunacağız. Tüm bu çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - ŞANLIURFA

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