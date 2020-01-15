Şanlıurfa'da tarihi "Zaza Konağı" restore edilecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da tarihi 'Zaza Konağı' restore edilecek - Son Dakika

Şanlıurfa'da tarihi "Zaza Konağı" restore edilecek

7 saat önce

Şanlıurfa'nın geleneksel mimari özelliklerini taşıyan tarihi Zaza Konağı, Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından restore edilecek.

Şanlıurfa'da tarihi

Şanlıurfa'nın geleneksel mimari özelliklerini taşıyan tarihi Zaza Konağı, Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından restore edilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın kültürüne, sanatına, eğitimine ve kültür varlıklarının korunmasına yönelik proje uygulayan ŞURKAV, başta Dergah- Balıklıgöl Kent Platosu Çevre Düzenleme Projesi olmak üzere kentteki 93 tarihi eserin restorasyonunu gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, geleneksel Urfa mimarisinin özelliklerini taşıyan Zaza Konağı'nın da restorasyonun gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Abdullah Erin, ŞURKAV Mütevelli Heyeti ile daha önce yaptıkları istişare sonucu tarihi Zaza Konağı'nın satın alınarak yaşatılmasına karar verdiklerini söyledi.

Tarihi bir eseri daha yok olmaktan kurtardıklarını belirten Erin, söz konusu konağın kültür adına yaşatılması ve gelecek nesillere bir kültür mirası olarak bırakmak istediklerini aktardı.

Konağın 426 metrekare alan üzerine kurulu bulunduğunu ve kullanılamaz halde olduğunu ifade eden Vali Erin, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa, uygarlığın doğduğu, medeniyetlerin buradan dünyaya yayıldığı bereketli hilalin merkezindeki bir müze şehirdir. Bu müze şehrin yapılarının korunması, ihya edilmesi bu şehirde yaşayan herkesin en önemli görevidir. Fiilen bu görevi üstlenen ŞURKAV, kurulduğu 1990 yılından bu yana yüze yakın tarihi eseri restore ederek hayata katmıştı. Aldığımız kararla, açık hava müzesi özelliği taşıyan Beykapısı Mahallemizde bulunan Zaza Konağı'nı satın aldık. Hazırlanacak restorasyon projesi doğrultusunda bu yapının restorasyonu en kısa süre içinde başlayacak ve Şanlıurfa'nın yok olmaya yüz tutan tarihi bir yapısı daha kurtarılmış olacak."

Tarihi Zaza Konağı, zerzembe adı verilen bodrum katı, giriş kat ve çardak adı verilen üst kattan oluşan, geleneksel Urfa mimarisinin en önemli özelliklerini taşıyor. Haremlik-selamlık bölümleriyle konak, üstün taş işçiliği, ahşap oymacılığı, tezhip sanatının önemli örneklerini de barındırıyor.

Şanlıurfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber geldi
Beşiktaşlı oyuncuların yedek kulübesindeki görüntüsü Erzurum maçına damga vurdu Edis, asker arkadaşlarına koğuşta mini konser verdi Son Dakika: Wikipedia saat 22.30 sıralarında erişime açıldı

Son Dakika Haberleri
22:56 Kocası tarafından aldatılan kadının intikamı çok acı oldu! Sabah uyanan koca, soluğu acil serviste aldı - Son Dakika Haber
22:47 Seyir halindeyken okey oynayan şoförün sürücü belgesine el konuldu - Son Dakika Haber
22:45 Trump'ın azil sürecinde yeni dönemeç! Temsilciler Meclisi, azil dosyasının Senato'ya gönderilmesini onayladı - Son Dakika Haber
22:41 BM Meteoroloji Ajansı: Sıcaklardan dolayı 2020 ve sonrasında 'aşırı doğa olayları' görülecek - Son Dakika Haber
22:38 ABD ile Çin arasında ticaret savaşının bitirilmesi yönünde ilk imza - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 23:10:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da tarihi "Zaza Konağı" restore edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]