Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

Minibüstekilerin Şanlıurfa'dan Konya 'ya mevsimlik tarım işçisi olarak gittiği öğrenildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan aynı aileden Güneş, Narin, Mustafa, Merve, Hava ve Fidan Çayır hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, içerisinde tarım işçilerinin bulunduğu İsmail Çayır idaresindeki 31 ZL 425 plakalı minibüs, Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu Birecik Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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