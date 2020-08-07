Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı - Son Dakika

Küçük'ün cenazesi otopsi için morga konuldu, kazayı haber alan işçilerin yakınları hastaneye akın etti.

112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İbrahim Küçük (15) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 10:13

Kaynak: AA

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