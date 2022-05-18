Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı

18.05.2022 12:16
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun kırsal Yatılı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen, tarım işçilerini taşıyan 46 BF 290 plakalı Ford marka transit, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, R.G., M.T., İ.T., F.T. ve B.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı

YORUMLAR
500
SİVTAŞ'ta üretime geçildi SİVTAŞ'ta üretime geçildi
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Tarım, Ford, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 18:12:47. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement