ŞANLIURFA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 16 YARALI - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 16 YARALI

12.09.2022 23:05

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Şanlıurfa karayolunun 12'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahsun İris (21) yönetimindeki 34 EB 3167 plakalı minibüs ile Ercan Yıldırım yönetimindeki 16 SAF 13 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri 16 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar hastanenin acil servisinde tedavi altına alınırken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 16 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 16 YARALI - Son Dakika
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