Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: 11 yaralı

16.10.2020 10:55
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: 11 yaralı, System.String[]

ŞANLIURFA'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR'la çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 11 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR'la çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 11 kişi yaralandı.

Kaza, Demircik Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Vedat Atay'ın kullandığı 63 ABE 691 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak İbrahim Yıldız idaresindeki 33 DJU 36 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu 11 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: 11 yaralı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: 11 yaralı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: 11 yaralı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika

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