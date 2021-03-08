Şanlıurfa'da tarlada çalışan kadınlara 8 Mart sürprizi - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir grup üniversite öğrencisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tarlada çalışan kadınları ziyaret ederek, karanfil dağıttı.

Şanlıurfalı bir grup öğrenci 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla, Eyyubiye ilçesine bağlı kırsal Abdulrahman Dede Mahallesi'nde tarlada çalışan kadınları ziyaret ederek, gül ve karanfil dağıttı. 8 Mart Kadınlar Günü'nü tarlada çalışarak geçiren kadınlar, öğrencilerin kendilerine yaptıkları sürprizle duygulandı. Ömürlerinde kimsenin günlerini kutlamadığını ve bu günde kendilerine gül verilmediğini söyleyen kadınlar, öğrencilere duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti.

Öğrenciler daha sonra mahallede yaşayan kadın ve kız çocuklarına da gül dağıtarak günlerini kutladı - ŞANLIURFA