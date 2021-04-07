Şanlıurfa'da tarlalara dronlu ilaçlama - Son Dakika

Şanlıurfa'da tarlalara dronlu ilaçlama

07.04.2021 15:12
Şanlıurfa'da tarlalara dronlu ilaçlama, System.String[]

TARIM sektörünün önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da tarlalar dron ile ilaçlandı.

TARIM sektörünün önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da tarlalar dron ile ilaçlandı. Traktörle ilaçlamaya göre daha az maliyetli ve çevreci olan dron ile ilaçlamaya, bölge çiftçisinin talebinin arttığı belirtildi.

Türkiye'nin ihtiyacı olan pamuğun yüzde 45'i, kırmızı mercimeğin yüzde 38'i, mısırın yüzde 22'si, arpanın yüzde 13'ü ve buğdayın da yüzde 9'unun üretildiği Şanlıurfa'da üreticiler, traktörle ilaçladıkları tarlalarını; maliyeti ve ilaç kullanımı düşük, çevreye ve hayvanlara zararı daha az olduğu belirtilen dron ile havadan ilaçlatmayı tercih etmeye başladı. Ziraat Mühendisi Serda Üçbağ, dron ile ilaçlamanın daha etkili ve zararsız olduğunu belirterek, "Daha az ilaçla daha fazla yer ilaçlıyoruz. Tarım alanlarını ilaçladığımızda yüzde 20 daha az ilaç kullanımı yaptığımızı tespit ettik" dedi.

Ziraat Odası'nda görevli Mühendis Serda Üçbağ, dron ile ilaçlamanın daha ekonomik ve çevreci olduğunu belirterek, "Dron ile buğday, mercimek ve pamuk tarlalarında rahatlıkla ilaçlama yapılabiliyor. İlaç miktarında tarlaya düşen ilaç miktarını düşürüyoruz. Daha az ilaçla daha fazla yer ilaçlıyoruz. Tarım alanlarını ilaçladığımızda yüzde 20 daha az ilaç kullanımı yaptığımızı tespit ettik. Bu da doğaya verdiğimiz zehir miktarında azalma olduğunu gösteriyor. Traktörün yapmış olduğu ilaçlamanın etkisini yakalamış olduğumuz oranlar, dron ile dekara düşmesi gereken miktarı azaltarak aynı etkiyi alabiliyoruz. Çünkü atılan ilaç bitkiye daha çok etki yapıyor. Bu hem ekonomi sağlarken hem de doğaya ve hayvanlara az zarar veriyor. Dron ile yabancı ot ilaçlamalarından, mantar ilaçlamalarına böcek ilaçlamasına kadar her türlü yukardan ilaçlama yapılabilir. Burada asıl hedefimiz bitki sağlığını takip edip sağlıksız olan yerleri dron ile noktasal ilaçlama yapmak" dedi.Kırsal Balkanat Mahalesi'nde bazı tarlalara deneme amacıyla dron ile havadan ot ilacı atıldı. Vatandaşların ilgiyle izlediği ilaçlamada dron pilotu tarafından, önceden rotası oluşturulan 10 farklı tarlada ilaçlama yapılabilmesi için monte edilmiş hazneye 10 litreye kadar ilaç koyulan dron, yerden 1 metre yükselerek verilen koordinatlarda ilaçlamayı gerçekleştirdi. Dron ile ilaçlama, traktör ile ilaçlamaya kıyasla hem ekonomik hem de çevreye ve hayvanlara daha az zarar verdiği gerekçesiyle tercih edilirken, üretici bu teknolojiyi kullanarak fazla emek vermeden tarlasını ilaçlatma imkanı buluyor.'DRON İLE 10 DAKİKADA, 10 DÖNÜMÜ İLAÇLIYORUZ'Traktörle ilaçlama yapıldığı takdirde tarladaki bitkiye zarar verildiğini ve bunun da ürün kaybına yol açtığını ifade eden Tarımsal Drone Teknolojileri Bölge sorumlusu Feyzullah Aykut,"Dron ile ilaçlamada toprağa dokunulmadığı için tarlaya zarar verilmiyor. Traktörle ilaçlamada tarlaya yüzde 5 zarar verilir. Dron ile bu kayıp söz konusu olmaz. Bu çok büyük bir rakamdır. Bu da üreticiye hem maddi hem manevi olarak yansır. Milli ekonomiye de katkısı çoktur. İnsanların çok büyük önyargısı da var, 'bu kadar az miktarda ilaçla bu kadar büyük tarla ilaçlanır mı?' diye, fakat ilaçlama yaptıktan sonra neyin ne olduğunu görüyorlar. Önyargıları kırılmış oluyor. Dron ile 10 dakikada, 10 dönümü ilaçlıyoruz" diye konuştu.

Balkanat Mahallesi'nde gerçekleştirilen dronlu ilaçma sırasında vatandaşlar, ilaçlamayı meraklı gözlerle izledi. Bazıları da cep telefonuyla görüntüleri kaydederek ilaçlama hakkında bilgi aldı.


Şanlıurfa'da tarlalara dronlu ilaçlama
Şanlıurfa'da tarlalara dronlu ilaçlama
Şanlıurfa'da tarlalara dronlu ilaçlama
Şanlıurfa'da tarlalara dronlu ilaçlama
Şanlıurfa'da tarlalara dronlu ilaçlama
Şanlıurfa'da tarlalara dronlu ilaçlama
Şanlıurfa'da tarlalara dronlu ilaçlama
Şanlıurfa'da tarlalara dronlu ilaçlama
Şanlıurfa'da tarlalara dronlu ilaçlama

Ziraat Odası, Şanlıurfa, Tarım, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da tarlalara dronlu ilaçlama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe'den jet cevap: Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe'den jet cevap: "Saat 16.30'da arşivi açıyoruz" Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Her hafta yeni bir mutasyonun ortaya çıktığı ülke virüse teslim oldu! Bilim insanları adını Her hafta yeni bir mutasyonun ortaya çıktığı ülke virüse teslim oldu! Bilim insanları adını "Biyolojik Fukushima" koydu Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler Emniyet'ten Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Muharrem Erdemir, vefat etti Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Muharrem Erdemir, vefat etti Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali
Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibine belgeli açıklamalarla cevap verdi Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibine belgeli açıklamalarla cevap verdi         
16:44
Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti         
15:47
G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: "Tarihten uzak iki tane tıfıl yönetici, kazanınca hemen sustu!"         
15:37
Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu         
15:21
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu         
14:37
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış         
14:17
Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar         
13:45
Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı         
12:17
Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı         
11:55
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor         
23:56
Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu         
21:38
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 16:49:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da tarlalara dronlu ilaçlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei