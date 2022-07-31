Harran Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki bir hastanın yakını A.A, henüz öğrenilemeyen bir nedenle sağlık çalışanı Süleyman Cengiz ve hemşire Hayriye Oruç ile tartıştı. A.A, 2 sağlık çalışanını darbetti.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Şanlıurfa, Harran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da 2 sağlık çalışanını darbeden kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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