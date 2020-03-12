Şanlıurfa'da taşımalı eğitim gören 100 öğrenci zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da taşımalı eğitim gören 100 öğrenci zehirlendi - Son Dakika

Şanlıurfa'da taşımalı eğitim gören 100 öğrenci zehirlendi

13 dakika önce

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde taşımalı eğitim gören yaklaşık 100 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlendi.

Şanlıurfa'da taşımalı eğitim gören 100 öğrenci zehirlendi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde taşımalı eğitim gören yaklaşık 100 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlendi. Öğrenciler ambulanslar ve minibüslerle hastanelere taşındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Ayrancı kırsal Mahallesi'nde okuyan öğrenciler, öğle vakti yedikleri kuru fasulye, pilav ve turşunun ardından karın ağrısı çekmeye başladı. Sayının artması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Yaşanan olay nedeniyle mahalleye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, öğrencilere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Harran ilçesi ile Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırırken çok sayıda öğrenci ise minibüslerle hastanelere taşındı.


Öğrencileri tam olarak neden zehirlendiklerinin araştırıldığı öğrenildi.


İki gün arayla öğrenciler zehirlendi


Önceki gün de Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde taşımalı eğitim gören yaklaşık 100 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırılmış, yetkililer ise zehirlenme nedenini belirlemek için okuldan yemek ve su numunesi almıştı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Eyyübiye, Ayrancı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:51 Kaynak: İHA
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