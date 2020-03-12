Şanlıurfa'da taşımalı eğitim gören 100 öğrenci zehirlendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da taşımalı eğitim gören 100 öğrenci zehirlendi

6 saat önce

Şanlıurfa'da taşımalı eğitim gören 100 öğrenci zehirlendi Öğrenciler ambulanslar ve minibüslerle hastanelere taşındı İki gün arayla çok sayıda öğrenci zehirlendi Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde taşımalı eğitim gören yaklaşık 100 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlendi.

Şanlıurfa'da taşımalı eğitim gören 100 öğrenci zehirlendi, System.String[]

Şanlıurfa'da taşımalı eğitim gören 100 öğrenci zehirlendi

Öğrenciler ambulanslar ve minibüslerle hastanelere taşındı

İki gün arayla çok sayıda öğrenci zehirlendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde taşımalı eğitim gören yaklaşık 100 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlendi. Öğrenciler ambulanslar ve minibüslerle hastanelere taşındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Ayrancı kırsal Mahallesinde okuyan öğrenciler, öğle vakti yedikleri kuru fasulye, pilav ve turşunun ardından karın ağrısı çekmeye başladı. Sayının artması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Yaşanan olay nedeniyle mahalleye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, öğrencilere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Harran ilçesi ile Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırırken çok sayıda öğrenci ise minibüslerle hastanelere taşındı.

Öğrencileri tam olarak neden zehirlendiklerinin araştırıldığı öğrenildi.

İki gün arayla öğrenciler zehirlendi

Önceki gün de Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde taşımalı eğitim gören yaklaşık 100 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırılmış, yetkililer ise zehirlenme nedenini belirlemek için okuldan yemek ve su numunesi almıştı.

Şanlıurfa, Eyyübiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:26 Kaynak: İHA
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