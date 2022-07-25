Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga - Son Dakika
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Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga

25.07.2022 11:56
Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga

Şanlıurfa'da husumetli iki ailenin taşlı sopalı kavgası kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da husumetli iki ailenin taşlı sopalı kavgası kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesinde meydana geldi. Husumetli iki aile fertleri, Balıklıgöl Devlet Hastanesi önünde karşı karşıya geldi. Burada başlayan tartışma hastane dışına taşarak kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Vatandaşların araya girerek sonlandırdığı kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Mahalle esnafı Abdullah Çakıcı, kavganın husumetli iki aile fertleri arasında çıktığını, mahalle sakinleriyle birlikte araya girerek tarafları ayırdıklarını söyledi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga - Son Dakika
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