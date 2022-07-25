Edinilen bilgiye göre, kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesinde meydana geldi. Husumetli iki aile fertleri, Balıklıgöl Devlet Hastanesi önünde karşı karşıya geldi. Burada başlayan tartışma hastane dışına taşarak kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Vatandaşların araya girerek sonlandırdığı kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga - Son Dakika

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