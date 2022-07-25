Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

25.07.2022 11:47
Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

ŞANLIURFA'da, iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga güvenlik kamerasına yansırken, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Sigorta Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, ihbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mehmet Çimen ve Halil Aslan Balıkgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.Güvenlik kamerasına da yansıyan kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
500
İSTANBUL'DA GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE İLGİNÇ ANLAR İSTANBUL'DA GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE İLGİNÇ ANLAR SULTANBEYLİ'DE KONSERDE KAVGA SULTANBEYLİ'DE KONSERDE KAVGA
Kaynak: DHA

Sigorta, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:35 Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! 285 zanlıdan 38'i tutuklandı
11:33 "Sus" işaretiyle Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı! Karabağ, Alper Potuk için devrede
11:33 Kurtlar Vadisi'nin aşiret düğünü versiyonu ilgi çekti! Operasyon müziğiyle salona girdiler
11:27 Otomotiv Sanayii Derneği'nden ÖTV açıklaması! İndirim gelecek mi?
11:12 Seferovic'in sonu Falcao gibi olur mu? Galatasaraylılar bu tesadüfü konuşuyor
11:11 ABD'de dehşete düşüren saldırı! Denizden fırlayan 100 kiloluk yelken balığı yaşlı kadını cinsel organından vurdu
11:08 Demet Özdemir'in bluzunun fiyatı dudak uçuklattı! Dünyaca ünlü markaya aitmiş
11:04 Piyango biletlerine teröristlerin fotoğrafı koyulan KKTC'de yer yerinden oynadı
10:59 Haftaya yükselişle başlayan dolar 17,83 liradan alıcı buluyor
10:58 Güne yükselişle başlayan gram altın 989 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 11:47:52. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement