Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da taşlı, sopalı kavga: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da taşlı, sopalı kavga: 6 yaralı

46 dakika önce

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da taşlı, sopalı kavga: 6 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Karşıyaka Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen, taş ile sopaların kullanıldığı olayda 6 kişi hafif şekilde yaralandı.
Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:43 Kaynak: AA
Karşıyaka, Haliliye, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yengelerini dövüp bıçakla saldırdı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki ilk atamalarını gerçekleştirdi ABD'li oyuncu Steven Seagal Türkiye'de Kulisleri sallayan iddia! Bakan Albayrak'ın yerine Naci Ağbal gelecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 19:29:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da taşlı, sopalı kavga: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]