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Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, aralarında husumet bulunan kardeşler arasında çıkan tartışma, taşlı- sopalı kavgaya dönüştü, 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, aralarında husumet bulunan kardeşler arasında çıkan tartışma, taşlı- sopalı kavgaya dönüştü, 6 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Celal ve Davut Çeptin kardeşler, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Diğer aile bireylerinin de dahil olması ile büyüyen tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Davut, Ubeydullah, Mehmet, Vedat, Celal ve Ramazan Çeptin, vücutlarına aldığı darbelerle yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Mahallede güvenlik önlemi alan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:46 Kaynak: DHA
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