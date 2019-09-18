Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında bulunan Bağlıca Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.