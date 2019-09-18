Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı
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Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

47 dakika önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada kavgada 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında bulunan Bağlıca Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şanlıurfa, Bozova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:42 Kaynak: AA
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