Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Yeşildirek Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Olayda yaralanan 4 kişi özel araçlarla ve sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bölgeye gelen polis ekipleri kalabalığı dağıtırken kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika