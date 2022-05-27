Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı

27.05.2022 00:02
Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yeşildirek Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan 4 kişi özel araçlarla ve sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye gelen polis ekipleri kalabalığı dağıtırken kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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