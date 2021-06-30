Şanlıurfa'da taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 11 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 11 kişi yaralandı.

Karacadağ Caddesi'nde iki aile fertleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma taş, sopa ve bıçağın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlanan kavgada yaralanan 11 kişi Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bıçakla yaralanan bir kişinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.