Şanlıurfa'da taşlı ve sopalı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan ve ilçe merkezinde karşılaşan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesi kaldırıldı.
Polis ekipleri olayın ardından ilçe merkezi ve hastanede güvenlik önlemleri aldı.
Kaynak: AA
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