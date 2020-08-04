Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı

Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandıŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirlerine uyulmaması ve son günlerde Covid-19 testi pozitif çıkanların sayısının artması nedeniyle valilik tarafından kentte taziye ziyaretleri yasaklandı.

Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı

ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirlerine uyulmaması ve son günlerde Covid-19 testi pozitif çıkanların sayısının artması nedeniyle valilik tarafından kentte taziye ziyaretleri yasaklandı.

Şanlıurfa Valiliği kentte son bir haftada ciddi oranda artan koronavirüs vakaları nedeniyle taziye ziyaretlerini yasakladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen hafta vaka sayısının en çok olduğu 5 il arasında gösterdiği Şanlıurfa'da pozitif vaka sayısında artış yaşanıyor. Buna rağmen kentte sosyal mesafe ve maske kurallarına çoğunlukla uyulmadığı görülürken, hastanelerde test yaptırmak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdu.

TAZİYE YASAKLANDI

Filyasyon çalışmaları sonucunda elde edilen bilgilere göre son günlerde yaşanan vaka artışlarının nedeninin taziye ziyaretleri olduğunun tespit edilmesi üzerine Şanlıurfa Valiliği taziye ziyaretlerini yasakladı. Evde, camide ve taziye evinde yapılacak olan taziyeleri yasaklayan valilik, cenaze sahiplerini bilgilendirmesi için cami görevlilerine talimat verdi.

Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı

Koronavirüs, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 02:33

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı - Son Dakika
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