Şanlıurfa?da, TBMM?yle yaşıt 57 kişiye sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 100 yaşına giren 57 vatandaşa, valilik tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Şanlıurfa Valiliği, kent merkezi ve ilçelerinde 1920 yılında doğan ve halen hayatta olan 57 vatandaşı tespit ederek, sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Vefa Sosyal Destek grupları, adresleri tespit edilen 57 vatandaşı evinde ziyaret etti. Asırlık çınarlara çiçek ve bazı hediyeler veren görevliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in selamını iletti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette kendilerine verilen çiçekleri çocuklara veren yaşlı çınarlar, görevlilere ve devlet büyüklerine dua etti.