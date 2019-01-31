Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Tedavi Edilen Kızıl Akbaba Doğaya Salındı

Şanlıurfa'da Tedavi Edilen Kızıl Akbaba Doğaya Salındı

1 saat önce

ŞANLIURFA'da doğada yaralı bulunduktan sonra Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kızıl akbaba tekrar doğaya bırakıldı.

Şanlıurfa'da Tedavi Edilen Kızıl Akbaba Doğaya Salındı, System.String[]
ŞANLIURFA'da doğada yaralı bulunduktan sonra Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kızıl akbaba tekrar doğaya bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen ay Karaali bölgesinde devriyede olduğu sırada, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan kızıl akbabayı yaralı halde buldu ve  Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Veterinerler tarafından tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanan kızıl akbaba bugün doğal yaşam alanına bırakıldı.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:20 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel
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