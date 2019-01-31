Şanlıurfa'da Tedavi Edilen Kızıl Akbaba Doğaya Salındı
1 saat önce
ŞANLIURFA'da doğada yaralı bulunduktan sonra Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kızıl akbaba tekrar doğaya bırakıldı.
ŞANLIURFA'da doğada yaralı bulunduktan sonra Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kızıl akbaba tekrar doğaya bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen ay Karaali
bölgesinde devriyede olduğu sırada, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan kızıl akbabayı yaralı halde buldu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa
Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Veterinerler tarafından tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanan kızıl akbaba bugün doğal yaşam alanına bırakıldı.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:20 Kaynak: DHA
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