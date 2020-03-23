Şanlıurfa'da tedavi edilen kızıl akbaba doğaya bırakıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kızıl akbaba doğaya bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 4 ay önce Diyarbakır kırsalında yaralı olarak bulunan kızıl akbaba, Şanlıurfa'daki Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Merkezdeki 4 aylık tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan kızıl akbaba, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.