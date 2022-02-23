Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 14 hayvan doğaya bırakıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 14 hayvan doğaya bırakıldı

23.02.2022 09:46
Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 14 hayvan doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 3 kerkenez, 2 peçeli baykuş, kızıl şahin ve 8 kum kekliği doğal yaşam alanına bırakıldı.

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 3 kerkenez, 2 peçeli baykuş, kızıl şahin ve 8 kum kekliği doğal yaşam alanına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, yaralı veya bitkin olarak bulunan hayvanlar tedavi altına alınıyor.

Tedavisi tamamlanan 3 kerkenez, 2 peçeli baykuş, kızıl şahin ve 8 kum kekliği, son kez muayeneden geçirildi.

Daha sonra kafeslere alınarak bırakılacakları alana götürülen hayvanlar, DKMP Şanlıurfa Şube Müdürü Onur İnan ve diğer yetkililer tarafından doğaya bırakıldı.

Onur İnan, AA muhabirine, rehabilitasyon merkezinde çok sayıda hayvana şifa dağıttıklarını söyledi.

Doğaya bırakılan hayvanların tedavi süresinin farklı olduğunu belirten İnan, "Bize bu yıl veya geçen yıl getirilen yaban hayvanlarımızın tedavilerini tamamladık. Sağlıkları açısından hiçbir olumsuzlukları kalmadı. Artık salımlarını gerçekleştirdik." dedi.

Bu arada, tedavisi tamamlanan bir porsuk da yaşam alanına bırakılmak üzere Mardin'e gönderildi.

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 14 hayvan doğaya bırakıldı
Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 14 hayvan doğaya bırakıldı
Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 14 hayvan doğaya bırakıldı
Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 14 hayvan doğaya bırakıldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Rehabilitasyon Merkezi, Rehabilitasyon, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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