Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan balaban kuşu doğaya bırakıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan balaban kuşu doğal yaşam alanına salındı.
Bozova ilçesinde, Hüseyin ve Kadir Sencan, evlerinin bahçesinde yaralı balaban kuşu buldu.
Kuzenler, durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Ekipler, teslim aldıkları kuşu tedavisi için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.
Burada tedavisi tamamlanan Balaban kuşu, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA
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