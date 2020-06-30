Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan çöl varanı doğaya bırakıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesinde olan çöl varanı tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce Ceylanpınar Tarım İşletmesi (TİGEM) arazisinde çöl varanı bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi.

Ekipler tarafından koruma altına alınan yaralı çöl varanı, yaklaşık bir aylık tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.