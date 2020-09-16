Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan kerkenezler doğaya bırakıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan kerkenezler doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 3 kerkenez doğal yaşam alanına bırakıldı.

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 3 kerkenez doğal yaşam alanına bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 2 ay önce merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçesinin kırsal bölgesinde vatandaşlar tarafından yaralı 3 kerkenez bulundu. Hayvanları korumaya alan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Kerkenezleri teslim alan ekipler, tedavileri için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezin'e götürdü. Merkezde yaklaşık 2 aylık tedavilerinin ardından kerkenezler, doğal yaşam alanına bırakıldı.

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